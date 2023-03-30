Чому контрнаступ ЗСУ не можна сприймати як вирішальну битву війни: Кулеба вказав на небезпеку

За словами міністра, якщо контрнаступ не вдасться, це посилить вплив сил на Заході, які хочуть підштовхнути Україну до компромісу з Росією.

Україна готує контрнаступ цієї весни, але не можна сприймати його, як вирішальний момент у війні проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Він звернув увагу на небезпечний ажіотаж навколо майбутнього контрнаступу: якщо він не вдасться, це посилить вплив сил на Заході, які хочуть підштовхнути Україну до компромісу з РФ.

"Ми повинні протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни. Якщо він не призведе до повного звільнення нашої території, то деякі можуть сказати, що тепер потрібно подумати про альтернативний сценарій. Але для нас немає альтернативи", – наголосив міністр.

Кулеба зізнався, що у кожній країні-союзниці є меншість, яка виступає за припинення військової допомоги та переговори.

"Вони всюди: у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні. Вони намагатимуться зробити щось творче на кшталт "Мінська-3", – вважає голова МЗС.

Майбутній контрнаступ ЗСУ: останні новини

Раніше міністр оборони Резніков розкрив дату початку і напрямки українського контрнаступу.

Видання The Week проаналізувало, чи дійсно українські військові активно говорять про контрнаступ, аби збити з пантелику росіян.

Новий президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Адже для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

ТСН.ua зібрав подробиці, коментарі офіційних осіб і експертів про те, коли і як ЗСУ можуть піти в контрнаступ.

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