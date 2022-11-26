Чому Кремль почав частіше обмінювати полонених: відповідь аналітиків ISW

РФ частіше проводить обміни військовополоненими, щоб угамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

Міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 23-25 листопада відбулися три обміни військовополоненими. РФ та Україна обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада, 50 російських полонених на 50 українських 24 листопада та дев'ять російських полонених на дев'ять українських 25 листопада.

"Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом – Міноборони Росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців. Збільшення частоти обмінів між військовополоненими, ймовірно, частково покликане подолати невдоволення російських військових блогерів, які повідомляли про останні серії обмінів у відносно нейтральному тоні та наголошували на рівному співвідношенні обміну", – зазначили аналітики.

Повернення українських військових з російського полону

Україна та Росія від 24 лютого 2022 року продовжує обміни полоненими. Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.

Нещодавно з полону вдалось повернути 19 українських прикордонників.

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