Чому Кремль робить інтервали між атаками: військовий експерт розкрив "людожерську" стратегію росіян

Ракет, які має Росія, вистачить ще на кілька масованих ударів по Україні. Кремль навмисно робить інтервали між атаками, щоби в Україні могли відновити пошкодження.

Про це сказав військовий експерт Юрій Федоров в ефірі телеканалу Freedom.

"Ця людожерська стратегія властива Росії", - зазначив Федоров.

Він також розповів про те, до чого має бути готовою Україна найближчими тижнями.

"Якщо виключити ракети С-300, високоточних ракет у Росії залишилося півтори тисячі. Це ракети різних типів. Останнім часом Росія використовує переважно ракети повітряного базування. За даними української розвідки, таких ракет у Росії залишилося 450. Є ще протикорабельні ракети, якими стріляють з окупованого Криму, їх понад 700. Але такі ракети призначені на випадок війни з НАТО, у кожному масованому ударі використовується до 100 ракет", - надав інформацію Федоров.

Щодо наступного удару Росії по енергосистемі України експерт зазначив, що проміжок часу на тиждень пов'язаний не тільки з тим, що росіянам потрібно зібрати ракети зі всієї країни.

"Тут ще й тактичні міркування. За кілька днів до удару в Україні поновлюють пошкоджені елементи систем енергопостачання. Як тільки відновили, після цього завдається ще удару - така людожерська стратегія, яка властива РФ. Тож на кілька масованих ударів російських ракет вистачить", - зазначив експерт.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари російських військ по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Раніше у столиці почала з'являтись електрика.

Містяни бурхливо відреагували та передали послання Путіну

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