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Чому Кремль робить інтервали між атаками: військовий експерт розкрив "людожерську" стратегію росіян

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Чому Кремль робить інтервали між атаками: військовий експерт розкрив "людожерську" стратегію росіян

Юрій Федоров назвав тактику окупантів "людожерською"

Ракет, які має Росія, вистачить ще на кілька масованих ударів по Україні. Кремль навмисно робить інтервали між атаками, щоби в Україні могли відновити пошкодження.

Про це сказав військовий експерт Юрій Федоров в ефірі телеканалу Freedom.

"Ця людожерська стратегія властива Росії", - зазначив Федоров.

Він також розповів про те, до чого має бути готовою Україна найближчими тижнями.

"Якщо виключити ракети С-300, високоточних ракет у Росії залишилося півтори тисячі. Це ракети різних типів. Останнім часом Росія використовує переважно ракети повітряного базування. За даними української розвідки, таких ракет у Росії залишилося 450. Є ще протикорабельні ракети, якими стріляють з окупованого Криму, їх понад 700. Але такі ракети призначені на випадок війни з НАТО, у кожному масованому ударі використовується до 100 ракет", - надав інформацію Федоров.

Щодо наступного удару Росії по енергосистемі України експерт зазначив, що проміжок часу на тиждень пов'язаний не тільки з тим, що росіянам потрібно зібрати ракети зі всієї країни.

"Тут ще й тактичні міркування. За кілька днів до удару в Україні поновлюють пошкоджені елементи систем енергопостачання. Як тільки відновили, після цього завдається ще удару - така людожерська стратегія, яка властива РФ. Тож на кілька масованих ударів російських ракет вистачить", - зазначив експерт.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари російських військ по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Раніше у столиці почала з'являтись електрика.

Містяни бурхливо відреагували та передали послання Путіну

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4709
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