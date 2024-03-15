Чому Кремль відставив головнокомандувача Чорноморського флоту: дані британської розвідки

Українські військові продовжують знищувати російські кораблі в акваторії Чорного моря. Британська розвідка вважає, що саме через це Кремль відставив головнокомандувача Чорноморського флоту Миколу Євменова.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, главком Чорноморського флоту, адмірал Микола Євменов пішов з посади 10 березня. Замість нього прийшов командувач Північним флотом, адмірал Олександр Моїсеєв.

Що цікаво, звільнення Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту від лютого 2022 року - і сталося це після втрати вже дев’ятого великого судна від початку великої війни.

“Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні”, – зазначили у британській розвідці.

Адмірал Моїсеєв був кадровим підводником у період з 2018 по 2019 рік аж до моменту призначення командувачем Північного флоту.

Нагадаємо, що Велика Британія розсекретила відео випробувань лазерної зброї.

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