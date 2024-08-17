Чому Кремль змінив свою стратегію і вивів підводні човни в Чорне море: експерт дав відповідь

Російська Федерація вирішила виводити свої підводні човни в Чорне море, щоб показати свою номінальну присутність.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, Росія намагається підтримувати бодай формальну присутність у Чорному морі, незважаючи на те, що вона повністю покинула Азовське море.

Плетенчук пояснив, що однією з причин, чому російські кораблі залишили Азовське море, є його мала глибина, яка складає всього 15 метрів. Такі умови роблять його непридатним для підводних човнів, які не можуть розвинути необхідну швидкість у таких обмежених просторах. Навіть у надводному положенні підводні човни в Азовському морі відчувають дискомфорт через обмежений простір.

На відміну від Азовського моря, Чорне море має значно більшу глибину, що дозволяє підводним човнам вільно маневрувати. Це сприяє тому, що Росія продовжує демонструвати свою військову присутність у цьому регіоні, випускаючи свої підводні човни в Чорне море.

Плетенчук також зазначив, що у росіян немає бажання виводити надводні кораблі в Чорне море. Це підтверджує загальну тенденцію Росії уникати активних дій у надводному положенні через ризики та труднощі, пов'язані з безпекою та військовою ситуацією в регіоні.

Нагадаємо, в Азовському морі наразі ворожих кораблів немає. У Чорному морі знаходиться один російський ракетоносій з можливістю запуску до чотирьох ракет, а в Середземному морі — два ракетоносії із загальним залпом до 16 ракет. Згідно з інформацією Військово-морських сил, за добу в Керченській протоці пройшло 7 суден до Чорного моря, з яких 3 продовжили рух до Босфору, а до Азовського моря пройшло 10 суден, з яких 3 прибули з Босфору.

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