Чому Кремлю не вдалося окупувати всю Україну: британські аналітики назвали помилки російських спецслужб

Головним недоліком було бажання догодити Путіну та вкластися у визначені терміни.

Британські фахівці проаналізували дії російських спецслужб щодо реалізації планів Кремля окупувати всю Україну і назвали головні причини, чому цього не сталося.

Про це повідомляє BBC з посиланням на доповідь Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute).

У цій доповіді аналітики звернули увагу на фундаментальні недоліки російських спецслужб, які “значною мірою сприяли провалу планів російського вторгнення в Україну". Серед них вони називають, зокрема, бажання всіляко догодити президенту Володимиру Путіну.

Спроба повторити Крим-2014

Москва не розраховувала на серйозний опір, про що свідчать провали в логістиці на першому етапі операції, вважають автори доповіді.

Планувальники вторгнення сподівалися повторити успіх кримської операції 2014 року, яка була спланована з огляду на відсутність військового опору з боку України.

У лютому 2022 року російське вторгнення повинно було відбуватися на тлі внутрішньої дестабілізації України, яка мала вивести з ладу систему управління та військового командування і контролю, підірвати довіру населення до державних інститутів, мінімізувати допомогу Україні з боку міжнародних партнерів.

Робота з агентами

За інформацією аналітиків, ФСБ РФ отримала завдання підготувати плани окупації України в липні 2021 року, оскільки уже восени того року російські агенти в Україні почали вирушати в короткострокові відпустки на курорти Туреччини, Кіпру та Єгипту, де вони зустрічалися зі своїми кураторами.

Автори доповіді наголосили, що російська спецслужба мінімізувала кількість агентів з Росії, вербуючи агентів на місцях, які керували власними мережами. У випадку з Україною цю роль виконували високопоставлені чиновники і політики, які мали зв'язки з російськими спецслужбами впродовж десятиліть.

Роль Московського патріархату

Автори також відзначили важливість Російської православної церкви, яка виконувала роль органу підтримки ідеологічно відданих агентів російського впливу.

Зважаючи на чутливість теми відносин держави та церкви, навіть після вторгнення українська влада не одразу змогла обмежити роботу цієї частини російського апарату підтримки.

Терміни встановили в Кремлі

У доповіді йдеться, що високопоставлені співробітники російської розвідки рекомендували відкласти вторгнення до літа 2022 року, оскільки на початку року необхідні умови для швидкої перемоги ще не склалися. Однак у Кремлі самовпевнено вважали, що розбираються в українській політиці і віддали наказ, який спецслужбам потрібно було виконати, щоб догодити Путіну.

Поспішне вторгнення виявило, що російські агенти в Україні перебільшили ступінь свого впливу, тому наказ здійснити окупацію у встановлені терміни призвів до провалу.

Нагадаємо, у звільненому Херсоні Служба безпеки України під час проведення стабілізаційних заходів знайшла засекречені документи ФСБ РФ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

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