Чому Крим звільнити легше, ніж інші території — пояснення експерта

Крим буде легше звільнити, ніж інші окуповані Росією території.

У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua про це сказав військовий експерт Петро Черник.

Він прокоментував, у чому полягає різниця.

"Донбас ще ніхто жодного разу не брав. Під час Першої світової війни радянська армія не могла звідти вибити білу армію. Це реальність. Направду це просто колосальна урбаністична забудова. Противник не може взяти маленький Бахмут, при тому, що він не шкодує свого особового складу. З 2014 року там побудована дуже серйозна лінія оборони і пробивати її буде неймовірно важко", — зазначив Черник.

За його словами, для деокупації Донбасу потрібні тисячі тон боєприпасів, навіть важкі бетоннобійні бомби, котрі зкидають з таких літаків, як Boeing B-52.

"Я не уявляю собі, як така авіація може з’явитися в Україні і воювати на боці України. Ми не можемо собі дозволити воювати в такий спосіб, як воюють вони. Тому, якщо тверезо і чесно, то проходити лінію 24 лютого минулого року буде неймовірно важко у воєнному сенсі", — додав Черник.

Водночас, на думку експерта, якщо до того моменту почне руйнуватися вертикаль влади в РФ, погіршиться стійкість в управлінні військами, а, можливо, вони здійснять так званий "жест доброї волі", як свого часу вони здійснили цей жест на острові Зміїний, тоді одночасно ЗСУ спокійно і впевнено зайдуть у місто.

"Однак, абстрагуючись від політичних моментів, бо обсипані режиму це політичний момент, навіть радянська армія не змогла взяти місто в лоб. Тільки коли німці відійшли, тоді зайшла радянська армія", — розповів він.

Секретар РНБО Олексій Данілов вже озвучив 12 кроків деокупації Криму. Серед них — виселення звідти російських громадян, які приїхали туди після 2014 року, ухвалення нового законодавства і визнання нечинним російського, також демонтаж Керчинського мосту. Петро Черник на 100% згоден з цим планом.

"Це дуже грамотно. Особливо в частині населення. Всі, хто зайшлої на нашу територію з 2014 року, навіть якщо це умовно цивільні люди, починають розглядатися виключно як представники окупаційного народу і не більше", — зазначив Черник.

Нагадаємо, що заяви як української, так і західної сторін щодо контрнаступу ЗСУ є частиною інформаційної війни, щоб психологічно тиснути на ворога. Як результаті коли контрнаступальні дії справді почнуться, деморалізована армія РФ може швидко "посипатися".

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