Чому Кримський міст такий важливий для Путіна: в CNN вказали деталі

Кримський міст має величезне символічне значення для Росії і особисто для Путіна.

Кримський міст має особисту цінність для російського диктатора Володимира Путіна. У кремлівському наративі він знаменує так зване "возз’єднання" Криму з Росією.

Про це йдеться у статті CNN.

Значення для ведення війни проти України

Журналісти зауважують, що по-перше міст є стратегічно важливим, оскільки з’єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом.

Кримський міст є важливою артерією для забезпечення окупованого півострова як щоденними потребами, так і постачанням для військових, а також паливом і товарами для цивільних. Російські військові колони регулярно використовували міст, для забезпечення війни – перевозили транспортні засоби, броню та паливо.

Символічне значення

Автори статті наголошують, що міст має величезне символічне значення для Росії, яка вклала у його будівництво близько 3,7 мільярда доларів.

"Це було фізичне вираження мети Путіна захопити Україну та назавжди прив’язати її до Росії", – зазначають у виданні.

У жовтні міст був частково зруйнований, коли вибухнула цистерна з паливом і пошкодила велику ділянку дороги. Кремль швидко звинуватив Київ у вибуху, а Путін заявив, що це був "диверсійний акт" українських спецслужб. Москва поспішила відремонтувати міст після вибуху минулого року.

Що кажуть у РФ

Російський пропагандист Борис Рожин заявив у понеділок вранці, що пороми та інші великі десантні кораблі перевозитимуть автомобілі, які зараз не можуть перетнути Кримський міст, додавши, що ремонт займе деякий час.

У Кремлі вже встигли заявити, що два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

Нагадаємо, що у ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали нові вибухи.

Видання Financial Times пояснило, що нова вдала атака по Кримському мосту стала "принизливим ударом" по Кремлю.

В Офісі президента відреагували на вибухи на Кримському мосту і заявили, що незаконно збудований Росією міст недовговічний. Проте причетність України до вибуху там не підтвердили.

Подробиці вибуху на Кримському мосту