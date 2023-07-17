Чому Кримський міст такий важливий для Путіна: в CNN вказали деталі

Кримський міст має величезне символічне значення для Росії і особисто для Путіна.
Кримський міст має особисту цінність для російського диктатора Володимира Путіна. У кремлівському наративі він знаменує так зване "возз’єднання" Криму з Росією.
Про це йдеться у статті CNN.
Значення для ведення війни проти України
Журналісти зауважують, що по-перше міст є стратегічно важливим, оскільки з’єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом.
Кримський міст є важливою артерією для забезпечення окупованого півострова як щоденними потребами, так і постачанням для військових, а також паливом і товарами для цивільних. Російські військові колони регулярно використовували міст, для забезпечення війни – перевозили транспортні засоби, броню та паливо.
Символічне значення
Автори статті наголошують, що міст має величезне символічне значення для Росії, яка вклала у його будівництво близько 3,7 мільярда доларів.
"Це було фізичне вираження мети Путіна захопити Україну та назавжди прив’язати її до Росії", – зазначають у виданні.
У жовтні міст був частково зруйнований, коли вибухнула цистерна з паливом і пошкодила велику ділянку дороги. Кремль швидко звинуватив Київ у вибуху, а Путін заявив, що це був "диверсійний акт" українських спецслужб. Москва поспішила відремонтувати міст після вибуху минулого року.
Що кажуть у РФ
Російський пропагандист Борис Рожин заявив у понеділок вранці, що пороми та інші великі десантні кораблі перевозитимуть автомобілі, які зараз не можуть перетнути Кримський міст, додавши, що ремонт займе деякий час.
У Кремлі вже встигли заявити, що два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.
Нагадаємо, що у ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали нові вибухи.
Видання Financial Times пояснило, що нова вдала атака по Кримському мосту стала "принизливим ударом" по Кремлю.
В Офісі президента відреагували на вибухи на Кримському мосту і заявили, що незаконно збудований Росією міст недовговічний. Проте причетність України до вибуху там не підтвердили.