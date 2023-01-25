Чому Leopard зручніші для ЗСУ і що не так з американськими Abrams: пояснення експерта

На думку експерта, найбільша проблема в Abrams — це двигуни і складнощі в обслуговуванні.

Якщо США та Німеччина все-таки передадуть свої танків Україні, це буде "переломний момент" і "кардинальна зміна понять".

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун, інформує FREEДОМ.

За його словами, однією з ключових проблем у постачанні танків була кількість техніки на повному ходу станом на зараз.

"Проблема ж була не тільки в ухваленні кардинального рішення про те, що нам передають. А проблема була в тому, де їх зараз взяти. І ми звертали увагу, ясна річ, саме на "Леопарди", оскільки вони найбільше підходять нам за своїми характеристиками. І насамперед тим, що попри їхню складність використання, вони є тут, у Європі. Фактично частина з них була готова бути нам передана деякими країнами. І загальна кількість, яку за бажання можна було передати, становила близько 100 одиниць. Якщо збільшувати кількість цих танків, то там треба було вже ухвалювати рішення з підключенням ремонтних бригад, майстерень", — пояснив Ягун.

Він уточнив, що йдеться про ту кількість танків, які на даний момент перебувають у повній боєготовності.

Що не так з Abrams

За словами Ягуна, найбільша кількість танків, яку можна було отримати Україні та які є в наявності — це американські Abrams.

"Не найновіші, але якісь з останніх модифікацій, які у великій кількості, як для нас, перебувають на спеціальних полігонах збереження в Сполучених Штатах. Їх там тисячі штук", — сказав він.

Експерт пояснив, що ці танки — дуже складні саме в обслуговуванні. Тому разом із танками передавати спеціальні ремонтні підрозділи, готувати військових, механіків, які могли б ремонтувати, передавати запасні частини.

Крім того, найбільша проблема Abrams — це двигуни: не дизельні (як у танках Leopard), а газотурбінні.

"Вони фактично являють собою двигуни вертольота. І можете собі уявити, що означає обслуговувати такий більш-менш зрозумілий для наших бійців дизельний двигун. І що таке обслуговувати вертолітні двигуни? Це зовсім інші речі, інший рівень. Але от якщо все ж таки США ухвалять таке рішення, я думаю, що наші хлопці з цим впораються. І це, звичайно, буде взагалі кардинальна зміна понять", — підсумував Ягун.

Нагадаємо, що уряд Німеччини офіційно погодився передати Україні танки Leopard. Йдеться про 14 одиниць - танкову роту. У ЗМІ з'явилася інформація, що американці також можуть передати Україні важкі танки Abrams.

За інформацією видання CNN, США завершують план відправлення танків Abrams до України. За інформацією Sky News Arabia, президент США Джо Байден нібито погодився передати танки Abrams Україні, щоб вплинути на Берлін у питанні передавання танків німецького виробництва Leopard.

У Politico писали, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення близько 30 танків Abrams.

Раніше в Пентагоні пояснювали, що не дають ЗСУ танки Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

США може надати танки M1 Abrams Україні