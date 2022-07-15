Чому лінія фронту на сході звузилася до 30 км: експерт пояснив

Росія зазнала серію поразок, що ускладнює її широкий наступ на Донбас.

Окупанти скоротили географію нападу на Україну, не зумівши вести війну одночасно на всіх фронтах, тому лінія фронту на Донбасі звузилася.

Про це заявив військовий експерт Сергій Жданов.

"Там дуже велика щільність, вони на кілометр фронту наганяють дуже багато техніки, озброєння. Вони (росіяни – ред.) намагатимуться штурмувати Донецьку область, щоб остаточно її захопити", - сказав він.

За його словами, можна констатувати: звуження лінії фронту відбувається за рахунок вдалого наступу ЗСУ.

"Наступає той період, коли військові запаси закінчуються, а підпитки військових запасів не відбувається, тому що склади рівня бригада\дивізія систематично знижуються нашими ЗСУ", - додав він.

Раніше стало відомо, що російським окупантам довелося взяти оперативну паузу у війні через успішні удари ЗСУ по ворожих складах на захоплених агресором територіях.

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