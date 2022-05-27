Чому Лукашенко побоїться віддати наказ своїм військовим піти війною проти України - білоруський дипломат

Білоруські сили спеціальних операцій, які налічують 5-6 тисяч бійців, виконають наказ диктатора Олександра Лукашенка про напад на Україну, але наразі він боїться його віддати.

Про це 27 травня в ефірі телемарафону заявив білоруський дипломат, член президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко.

"Лукашенко навряд чи готовий його (ред. - наказ про наступ на Україну) віддати, тому що він боїться наслідків. Армія не настільки сильно забезпечена матеріально з точки зору боєздатності, в них немає досвіду ведення війни та управління військами. Він не зможе це зробити самостійно", - сказав дипломат.

Більше того він наголошує, що якщо Лукашенко не віддав такий наказ, коли був активний наступ російської армії на північні регіони України, то він навряд чи зробить це зараз. За словами Латушка, у білоруського диктатора наразі інші завдання.

"Його завдання – дестабілізувати ситуацію на кордоні і стягувати збройні сили України до лінії державного кордону. І він це завдання успішно виконує і таким чином він вже наносить суттєвий удар Україні, бо українська армія вимушена тримати великі сили на північному кордоні", - пояснив він.

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ з території Республіки Білорусь залишається загроза ракетно-авіаційних ударів. Також на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області.

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