Чому Лукашенко запровадив смертну кару за держзраду чиновників та військових: пояснення Фесенка

Навіщо він це зробив, чи боїться військових переворотів і чи може цей закон у майбутньому обернутися проти нього, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог Володимир Фесенко.

“Стосовно того, що він боїться, немає жодних сумнівів. Інакше б цей закон не ухвалювали. Він і з’явився за ініціативи Лукашенка. Моя велика підозра полягає у тому, що зараз у Лукашенка загострення параної. Він всіх боїться — від України до Кремля. Загострення параної — це хвороба диктаторів. Вони бояться заколотів, бо часто самі приходять до влади через заколоти, прибирають своїх опонентів і бояться, що їх приберуть. Дуже схоже, що параною Лукашенка підживлюють російські спецслужби”, - розповів Володимир Фесенко.

За його словами, Лукашенко поїхав до Пекіну, бо хоче отримати грошей і підтримку від китайського керівництва. Таким чином через маневрування між Москвою і Пекіном Лукашенко забезпечує збереження своєї влади.

“Але як тільки він повернувся з Пекіну, ми відразу побачили істеричну реакцію, був навіть хамський випад проти нашого президента. А чому? За інцидент в Мачулищах взяли на себе відповідальність білоруські опозиціонери. Нічого надзвичайного там не відбулося. Але схоже, що російські спецслужби надали Лукашенко якусь секретну інформацію стосовно того, що на нього готують замахи і звинувачують у цьому, безумовно, Україну”, - підкреслив політолог.

Також він додав, що російські спецслужби посилюють психологічну нерівновагу Лукашенка.

“Він і без того людина специфічна. Але зараз його параною використовують для того, щоб він всіх боявся, навіть власної тіні. В такому стані людину можна контролювати і дійсно в такому стані людину можна підштовхувати до того, щоб втягнути у війну проти України. Інша річ, що сам Лукашенко чітко розуміє, що піти війною проти України — значить створити для самого себе величезну небезпеку. Зараз прямих загроз для влади Лукашенка немає але якщо він втягнеться в пряму війну проти України, тоді білоруські опозиціонери, які зараз воюють на боці України, підуть разом з українцями і будуть захищати Україну, але у них буде абсолютна можливість перенести бойові дії на територію Білорусі і воювати з режимом Лукашенка вже там”, - наголосив Фесенко.

Нагадаємо, що Росія готується до провокації на кордоні України та Білорусі. Кремль переслідує певну мету.

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