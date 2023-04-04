Чому Лукашенко закликає до “перемир’я” та чи справді неможливо перемогти ядерну державу: пояснив експерт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову цинічно заявив про те, що війну в Україні слід зупинити.

Він запропонував оголосити “перемир’я”, попри це вважає, що домогтися перемоги не можна і заявив, що здолати ядерну державу неможливо.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Петро Черник прокоментував виступ Лукашенка.

“Ядерну державу здолати можливо. Сполучені Штати Америки вщент програли війну у В’єтнамі — неядерній державі. Радянський Союз — надпотужна ядерна держава на середину 80-х — вщент програв війну моджахедам в Афганістані. Тому це черговий інформаційно-пропагандистський наратив про те, що виграти не можна. Лукашенка як суб’єкта політики вже давно немає. Питання тільки в тому, чому Путін до сих пір не відважується його прибрати, бо такі можливості у нього є. Вони направду шукають якоїсь точки дотику до перемовин”, - зазначив Петро Черник.

Він також додав, що РФ та Білорусь перебувають у катастрофічній ситуації.

“Вони усвідомлюють, що на наступний рік банально у них почнуть закінчуватися гроші і вони почнуть їсти траву. А це може бути передумовою для знесення самого режиму Путіна. На сьогодні перемовини з ворогом мають тривати виключно на довжину автоматної черги. Це слова останнього командувача армії УПА Василя Кука”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Росія до Білорусі завезла комплекси "Іскандер-М". Вони можуть завдавати ядерних ударів.

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