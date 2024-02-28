Чому "м'ясні штурми" окупантів у Кринках зазнають великих невдач: у ЗСУ назвали головну причину

Російські окупанти продовжують атакувати Кринки Херсонської області, але без застосування бронетехніки, тому вони перетворюються на "м'ясні штурми" із великими втратами.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог дійсно побачив, що звіт Шойгу щодо Кринків, який пролунав у Кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися лише на один штурм тому, що не назбирали більше ентузіастів, готових піти й не повернутися", - зауважила Гуменюк.

За її словами, окупанти готують наступну ротацію для атак позицій ЗСУ.

"Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах можуть спромогтися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, чому окупанти бояться розширення плацдарму ЗСУ у Кринках Херсонської області.

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