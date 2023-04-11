Чому Мар'їнка та Авдіївка залишаються одними з найгарячіших точок на фронті: просте пояснення експерта

Мар"їнка та Авдіївка є одними з найгарячіших точок на фронті. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що Авдіївка у цьому випадку може розглядатися російською армією як такий собі "ніж, приставлений до горла Донецька".

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський.

"Загалом можна сказати, що Донецька область продовжує бути найбільш активною ділянкою бойових дій. На південному напрямку — у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях — тривають активні перестрілки, обмін артилерійськими ударами з обох сторін. І українські Сили оборони продовжують активно впливати на бойові порядки противника на всіх напрямках, завдаючи ударів по місцях зосередження особового складу, по командних пунктах, по базах постачання і концентрації озброєнь і техніки", — вважає експерт.

Грабський наголосив, що Авдіївка дуже серйозно впливає на ведення бойових дій окупантів, тому що він змушений враховувати близьку дистанцію й можливість завдання ударів української артилерії по своїх об’єктах у Донецьку, а Донецьк — це важливий транспортний вузол.

"Таким чином, ліквідація авдіївської загрози для противника є критично важливим завданням. І вони намагаються його здійснити, не знижуючи, загалом-то, темпів наступу на цьому напрямку. Стосовно Мар’їнки ситуація виглядає приблизно так само, тому що Мар’їнка прикриває дуже важливий енергетичний об’єкт і розташована на трасі, яка веде до Покровського на кордоні Донецької області. Загалом Мар’їнка є для противника бар’єром для виходу на кордони Донецької області, про що російські військові неодноразово заявляли. Цим загалом визначається така відчайдушна активність противника на цих напрямках", — розповів Сергій Грабський.

Нагадаємо, 10 квітня британська розвідка повідомила, що протягом тижня російська армія посилила бронетанковий наступ навколо міста Мар’їнка Донецької області.

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