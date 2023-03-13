Чому між США та Україною виникли розбіжності щодо оборони Бахмута та Криму — військовий експерт

Україна витрачає так багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати її здатність до масштабного контрнаступу навесні. Про це повідомляє американське видання Politico. Там стверджують, що між США та Україною наростають розбіжності щодо ведення війни, яку Росія почала проти України, та варіантів її закінчення. Одним із пунктів розбіжностей є оборона Бахмута. Тому що у Сполучених Штатах не до кінця розуміють, навіщо ми досі її тримаємо і чому витрачаємо таку кількість боєприпасів, техніки саме на цьому фланзі. Одна з головних із них — питання щодо доцільності оборони Бахмута.

У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, чому про використання боєприпасів так багато говорять.

"Ми можемо відійти до Часового Яру, до Костянтинівки, далі прикривати шляхи на Слов’янськ. Там дійсно побудовані фортифікаційні споруди. Наш Генштаб вважає, що вести оборону в місті, поки воно ще не повністю зруйноване, все ж таки легше, ніж вести оборону в полі", — сказав військовий експерт із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Олексій Гетьман припустив, що в полі, якщо ЗСУ відійдуть на укріплені позиції, ворог може застосувати важку техніку, коли трохи підсохне ґрунт. В місті цього використати не можна. Тому, на його думку, там використовуються штурмові групи.

"За Бахмутом, навіть за хорошої фортифікації, може використовуватися важка техніка. Може тому Генштаб не хоче поки що звільняти Бахмут, поки є сили постачати все, що потрібно для боїв нашим захисникам. Поки що дороги від Часового Яру і Костянтинівки хоч і прострілюються, але не контролюються ворогом. Тому, мені здається, що наш Генштаб не гірше США розуміється на тактиці сучасної війни", — додав Олексій Гетьман

Також в публікації американського видання йдеться про те, що розбіжності виникають і через намір України звільнити Крим. Хоча деякі західні високопосадовці зазначали, що це право залишається за Україною. Олексій Гетьман підкреслив, що ми в будь-якому разі маємо звільнити Крим.

"Такі побоювання з боку наших партнерів виникають через те, що для них краще за все, аби війна закінчилася просто завтра і припинилося те жахіття, яке їх лякає. Тому що ця війна може перетворитися у Третю світову, може бути війна в Європі чи навіть атака на Сполучені Штати. Заходу, по великому рахунку, все одно, чий Крим. Це реалії життя. Нашої атаки на Крим бояться через те, що на Заході розуміють, наскільки Крим важливий для іміджу військово-політичного керівництва Росії. Якщо вони втратять Крим, це відчує вся Росія. Російське військово-політичне керівництво може застосувати ядерну зброю чи здійснити якийсь інший необдуманий крок. Саме це лякає наших партнерів. Але ми не можемо ніяк по-іншому. Ми звільнимо Крим", — зазначив експерт.

Додамо, що ворог не припиняє спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Також зазначимо, що українські бійці неподалік Бахмута наразі на пануючій висоті, тому усю лінію наступу ворога контролюють згори.

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