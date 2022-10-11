Чому Молдова не збила російські ракети, які порушили її повітряний простір: пояснення експерта

За словами Жданова, збити російську ракету для Молдови - це "страх і жах".

Ракети, які 10 жовтня РФ запустила зі своїх кораблів у Чорному морі по території України, перетнули повітряний простір Молдови.

Чому Кишинів не збив російські ракети, пояснив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Молдова взагалі не має чіткої позиції, що робити з Росією.

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"Вони дуже бояться Росію. Наскільки я розумію, вони не відмовляються від російського газу. Так, вони війну і анексію наших територій засуджують, і все. Щопровда, ще двічі попросили забрати російські війська з молдовської території. Запитали: "може ви підете?". Ну і їх (Росія. – Ред.) послала. А збити російську ракету для них - це "страх і жах". "А що скаже чи зробить Росія". Вони викликали посла, вручили йому ноту протесту і на цьому все. У цьому вся Молдова", — зазначив експерт.

Російські ракети летіли через Молдову

Нагадаємо, що 10 жовтня три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови.

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що запуск росією крилатих ракет над територією країни є порушенням її суверенітету країни та суперечить міжнародному праву.

Віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску доручив викликати посла РФ Олега Васнецова на розмову.

Президентка Молдови Мая Санду після інциденту закликала РФ поважати територіальну цілісність її країни.

Проте на якісь радикільніші дії, крім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

Російські ракети пролетіли над Молдовою

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