Чому Монастирський ухвалив рішення видати зброю цивільним на початку вторгнення Росії

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України тодішній очільник МВС Денис Монастирський ухвалив рішення видати цивільному населенню зброю для оборони міст від окупантів.

Про це йдеться у документальному фільмі "Щоденник Монастирського".

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Як розповіла радниця ексочільника Міністерства внутрішніх справ Леся Червінська, рішення Монастирський ухвалив для того, щоб люди змогли боронити свою країну.

Водночас заступник головнокомандувача ЗСУ Микола Балан наголосив, що видачу зброї організували не лише у Києві, а по всіх містах України.

"Це якщо одна людина, то вона, звичайно, не може воювати силою армії. А якщо це тисячі або мільйони людей, то вони вже можуть воювати й з армією. Так і в нас виходило", – наголосив генерал.

Нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що рішення про видавання зброї було великим ризиком для міністра.

"Ми вже як військові знали, як це робити і як зробити так, щоб ця зброя була вся облікована. Це було єдине правильне рішення, на мою думку, в перші дні війни", – сказав Клименко.

Керівник патронатної служби МВС України Євген Мироненко сказав, що українські підрозділи організовано створили дуже якісну ІПСО проти Росії. Зокрема, до РФ закинули наратив, що загарбникам просто так не буде в Україні, адже тут кожен озброєний.

"Вони коли заходили, всього лякалися і були впевнені, що кожен у хвіртці сидить і буде стріляти по них", – сказав Мироненко.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах під Києвом розбився гвинтокрил, на борту якого були – Денис Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін. Загалом жертвами катастрофи стали 14 осіб.

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