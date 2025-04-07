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- Війна
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Чому миротворці не з'являться в Україні просто зараз — експерт пояснив
Попри обговорення участі французького або британського контингенту постає чимало запитань щодо формату такої місії.
Військовий експерт Владислав Селезньов припускає, що миротворчі сили можуть з’явитися на території України лише після завершення активної фази війни.
Про це він заявив в ефірі Radio NV.
Селезньов наголосив: попри обговорення участі французького або британського контингенту постає чимало запитань щодо формату такої місії.
"Під яким прапором діятимуть миротворці? Під ООН — малоймовірно, бо в Радбезі досі незаконно присутня РФ. Під прапором НАТО — теж ні. Альянс не погодиться, бо Кремль категорично проти", — пояснив він.
Експерт нагадав, що одним із головних мотивів Путіна для початку війни було прагнення не допустити жодної присутності НАТО в Україні.
Щодо можливих двосторонніх чи тристоронніх угод Селезньов нагадав заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова: будь-який іноземний військовий на території України — "законна ціль" для російської зброї.
"Я не здивуюся, якщо згодом ми почуємо від Макрона або Стармера, що миротворчі контингенти з’являться в Україні вже після завершення війни", — додав експерт.
На його думку, завершення війни може настати лише за двох умов: капітуляція однієї зі сторін або повне вичерпання ресурсів.
"Ресурси — це ключовий фактор, що впливає і на ситуацію на полі бою, і на перебіг усієї війни", — підсумував Селезньов.
Раніше повідомлялось, що генсек НАТО Марк Рютте вважає малоймовірною участь НАТО у миротворчій місії в Україні, проте не виключає, що окремі члени Альянсу будуть залучені до цієї ініціативи.