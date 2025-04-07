Чому миротворці не з'являться в Україні просто зараз — експерт пояснив

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Військовий експерт Владислав Селезньов припускає, що миротворчі сили можуть з’явитися на території України лише після завершення активної фази війни.

Про це він заявив в ефірі Radio NV.

Селезньов наголосив: попри обговорення участі французького або британського контингенту постає чимало запитань щодо формату такої місії.

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"Під яким прапором діятимуть миротворці? Під ООН — малоймовірно, бо в Радбезі досі незаконно присутня РФ. Під прапором НАТО — теж ні. Альянс не погодиться, бо Кремль категорично проти", — пояснив він.

Експерт нагадав, що одним із головних мотивів Путіна для початку війни було прагнення не допустити жодної присутності НАТО в Україні.

Щодо можливих двосторонніх чи тристоронніх угод Селезньов нагадав заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова: будь-який іноземний військовий на території України — "законна ціль" для російської зброї.

"Я не здивуюся, якщо згодом ми почуємо від Макрона або Стармера, що миротворчі контингенти з’являться в Україні вже після завершення війни", — додав експерт.

На його думку, завершення війни може настати лише за двох умов: капітуляція однієї зі сторін або повне вичерпання ресурсів.

"Ресурси — це ключовий фактор, що впливає і на ситуацію на полі бою, і на перебіг усієї війни", — підсумував Селезньов.

Раніше повідомлялось, що генсек НАТО Марк Рютте вважає малоймовірною участь НАТО у миротворчій місії в Україні, проте не виключає, що окремі члени Альянсу будуть залучені до цієї ініціативи.