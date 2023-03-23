Чому на Заході кажуть, що Україна має лише одну спробу контрнаступу: пояснив Самусь

Таку думку в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita висловив президент Чехії Петр Павел.

Чому, з військової точки зору, існує такий ризик, що ми маємо лише одну спробу контрнаступу, розповів у інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

“Я думаю, що Петр Павел має на увазі рафіновану реальність — якщо Україна не досягає успіху в кампанії весна-літо, тоді Захід не буде підтримувати Україну, а українці без підтримки Заходу не будуть воювати. Це буде примушувати Україну підписувати якісь договори з Росією. Насправді така реальність дуже часто існує в оцінках західних експертів. Тоді, коли росіяни хотіли “взяти Київ за три дні”, вони теж не вірили, що в України немає шансів, бо вони беруть статистичні дані. Коли Україна навіть зазнає невдачі у своїх діях, як прогнозує Петр Павел, при цих операціях в будь-якому разі Росія витратить дуже багато ресурсів так само, як і Україна”, - розповів Михайло Самусь.

За його словами, Росія вже зараз витратила дуже багато ресурсів, при чому з дуже низькою ефективністю.

“КПД дуже низький. Вони витрачають свої боєприпаси бездумно. Звісно, Росія витратила дуже багато своїх військ, бронетехніки, навіть «вагнерівців». В результаті, якщо ми уявимо, що український контрнаступ буде невдалим, я думаю, коли Україна буде готуватися до наступного контрнаступу, Захід нам допоможе провести ще кілька операцій. Наш контрнаступ буде поетапним, будуть тактичні дії на різних напрямках. Можливо, десь у нас будуть невдачі. Але це не означає, що вся операція зупиниться. Успішність цього контрнаступу багато в чому залежить від Західної допомоги”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прогнозує, що Росія ще два роки може вести війну проти України.

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