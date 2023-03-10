Чому над західними областями ППО збиває майже всі ракети: Жданов вказав на один цікавий нюанс

Чим більше розсіюються ракети територією України, тим легше системі ППО боротися з ними, пояснив Жданов.

Збиття майже усіх ракет над західними областями пов'язане із тим, що чим дальша відстань, тим більше часу системи ППО мають на виявлення ворожого об'єкту. Тому результативність роботи вища.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час ефіру в п'ятницю, 10 березня.

"РФ намагається накрити чим більшу площу удару для того, щоб завдати найбільше збитків. Завдадуть удару чи ні, але, по-перше, ми змушені оголошувати тривогу на всій території України, а далі, чи долетять ракети чи їх зіб'ють, то це вже робота наших ППО. Здавалося, 81 ракета, але на західні регіони запустять десь 20 ракет, не більше. Чим більше розсіюються ракети територією України, тим легше системі ППО боротися з ними. Тим більше у них є можливостей. Чим дальше ракети летять, тим більше у нас є часу, щоб виявити та збити їх", - пояснив Жданов.

Ракетна атака росіян 9 березня

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала чергово масованого удару, здійснивши 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

У ГУР підкреслили, що на крайню атаку Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць. Та додають, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", тому зараз інтервал між обстрілами збільшується.

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