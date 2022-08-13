Чому намагання РФ провести паспортизацію на окупованих територіях є абсолютно провальними: Подоляк назвав п'ять причин

Російський паспорт сприймається у світі як максимально токсичний. Це мітка, за якою у будь-якій цивілізованій країні визначають потенційного носія цінностей "руського мира", а отже, репутаційну та безпекову загрозу.

Чому намагання Росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними?

Причина проста: російський паспорт сприймається у світі як максимально токсичний. Це мітка, за якою у будь-якій цивілізованій країні визначають потенційного носія цінностей "руського мира", а отже, репутаційну та безпекову загрозу.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

"Що отримує власник ru-паспорта?

1. Абсолютно закриті для подорожей Нідерланди, Норвегію, Бельгію, Данію, Чехію, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію та низку інших країн. І це лише початок ізоляції… Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Імовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України.

2. Відсторонення від міжнародних спортивних змагань – неможливість представляти свою країну, використовувати національні кольори чи стояти на п'єдесталі під її гімн.

3. Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини – кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції.

4. Відмова в обслуговуванні. Навіть великі мережі готелів, що працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номери для власників ru-паспортів. Ніхто не хоче жити чи відпочивати поруч із росіянами. Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії – як це відбувається, наприклад, у Великій Британії.

5. Кінець європейського шопінгу. Люксові бренди чудово розуміють ризики порушення санкцій, тому не продають речі росіянам, які потім повезуть їх на свої болота. Якщо ж вдалося обдурити продавця – не вийде пройти повз «погранця». Десятки справ і конфіскація придбаних товарів – те, що вже отримали шопери-невдахи, наприклад, на кордоні з Фінляндією", - зазначив Прадник керівника ОП.

За словами Подоляка, російський паспорт – це квиток в один кінець, до всесвіту Орвелла, де свобода – це рабство, а невігластво – сила.

"Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу. То обрати це чи паспорт України, який вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку? Відповідь очевидна", - резюмував він.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що росіяни тиснуть на українців з тимчасово окупованих територій, щоб громадяни отримували їхній папірець.

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