"Чому наших хлопців відправили туди?": матері російських солдатів накинулися на губернатора Кузбасу (відео)

Жінки вважають, що їх обманули, а дітей використали.
Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати проти України, обмовився, що хлопців "використовували". Обурені жінки накинулися на нього зі звинуваченнями.
Фрагмент зустрічі опублікував радник МВС Антон Геращенко.
Жінки заявили Цивільову, що їх обманули. Батьки російських армійців вважають, що діти поїхали до України як "гарматне м'ясо".
"Чому наших хлопців відправили туди? Вони були не підготовлені. Ви подивіться, їм по 20 років. Ви подивіться, усі тут молоді сидять (матері - ред.). От ваш син де? Навчається в інституті?!" - сказали матері.
У свою чергу губернатор відповів, що ніякого обману нібито не було, але обмовився, що солдатів "використали". Він заявив, що не має право давати коментарів щодо "спеціальної військової операції".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.