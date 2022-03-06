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"Чому наших хлопців відправили туди?": матері російських солдатів накинулися на губернатора Кузбасу (відео)

"Чому наших хлопців відправили туди?": матері російських солдатів накинулися на губернатора Кузбасу (відео)

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"Чому наших хлопців відправили туди?": матері російських солдатів накинулися на губернатора Кузбасу (відео)

Жінки вважають, що їх обманули, а дітей використали.

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати проти України, обмовився, що хлопців "використовували". Обурені жінки накинулися на нього зі звинуваченнями.

Фрагмент зустрічі опублікував радник МВС Антон Геращенко.

Жінки заявили Цивільову, що їх обманули. Батьки російських армійців вважають, що діти поїхали до України як "гарматне м'ясо".

"Чому наших хлопців відправили туди? Вони були не підготовлені. Ви подивіться, їм по 20 років. Ви подивіться, усі тут молоді сидять (матері - ред.). От ваш син де? Навчається в інституті?!" - сказали матері.

У свою чергу губернатор відповів, що ніякого обману нібито не було, але обмовився, що солдатів "використали". Він заявив, що не має право давати коментарів щодо "спеціальної військової операції".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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