"Чому наших хлопців відправили туди?": матері російських солдатів накинулися на губернатора Кузбасу (відео)

Жінки вважають, що їх обманули, а дітей використали.

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати проти України, обмовився, що хлопців "використовували". Обурені жінки накинулися на нього зі звинуваченнями.

Фрагмент зустрічі опублікував радник МВС Антон Геращенко.

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Жінки заявили Цивільову, що їх обманули. Батьки російських армійців вважають, що діти поїхали до України як "гарматне м'ясо".

"Чому наших хлопців відправили туди? Вони були не підготовлені. Ви подивіться, їм по 20 років. Ви подивіться, усі тут молоді сидять (матері - ред.). От ваш син де? Навчається в інституті?!" - сказали матері.

У свою чергу губернатор відповів, що ніякого обману нібито не було, але обмовився, що солдатів "використали". Він заявив, що не має право давати коментарів щодо "спеціальної військової операції".