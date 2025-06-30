Чому наступ росіян провальний: військовий оглядач розповів про тактику ворога

Російські військові / © Associated Press

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Новий наступ росіян — провальний: вони кидатимуть всі можливі сили на фронт і збільшать атаки по цивільних.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив Олексій Гетьман, військовий оглядач.

«Аби посіяти паніку окупанти, ймовірно, будуть збільшуватися атаки на наші цивільні міста, Буде дуже активно використовуватись інформаційна складова, тобто буде багато вкидів», — зазначив він.

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За словами Гетьмана, наступ росіян у 2025 відбувається гірше, ніж у 2024 році.

«А от на 2026-й рік в них немає вже ресурсів, щоб зробити ще одну таку потужну наступальну кампанію», — резюмував він.

Нагадаємо, після кількох місяців очікувань, літній наступ Росії на фронті все ж розпочався — однак замість масштабного прориву Київ фіксує лише повільне просування і суттєві втрати ворога. Утім, попри це, Москва не зменшує тиск: РФ накопичує живу силу, активізує дронові атаки й продовжує витрачати рекордні суми на війну.