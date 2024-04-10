Чому не буде демобілізації: експерт пояснив, скільки доведеться воювати

На думку політолога Володимира Фесенка, демобілізація – це шлях до поразки у війні.

Верховна Рада у середу, 10 квітня, розпочала друге читання мобілізаційного законопроєкту. Напередодні профільний комітет виключив з тексту документу положення про демобілізацію та терміни служби у ЗСУ. Чому це сталося, та скільки доведеться воювати мобілізованим українцям, пояснив політолог Володимир Фесенко.

Про це пише NV.

Фесенко зазначив, що прибрання положень про демобілізацію з законопроєкту означає тільки одне – їх "не викинули, а відклали це питання".

"Чому так сталося? Я думаю, головна причина достатньо очевидна. Про це вже сказав президент Зеленський у своєму нещодавньому інтерв'ю: Росія готує нову хвилю масової мобілізації", – пояснив експерт.

За його словами, у Росії можуть додатково мобілізувати щонайменше 300 тисяч росіян, що пов’язано з ескалацією війни. Зараз ми бачимо цю ескалацію у формі посилення повітряних ударів по території України, але не можна виключати ескалацію безпосердньо на лінії фронту.

"Може бути ризик активізації наступальних дій росіян. У них і так є чисельна перевага, а якщо ми ще в цих умовах будемо проводити демобілізацію, ми самі зруйнуємо свою оборону", – підкреслив Фесенко.

Політолог зазначив, що війна досі не закінчилась, тому будь-яка демобілізація поки що не можлива.

"Я ще до того, як з’явилася ця ідея, говорив: поки йде війна, про жодну демобілізацію не може йтися. Тому що ми тоді самі роззброюємося", – наголосив він.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін додав, що усі рішення ухвалюються, аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

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