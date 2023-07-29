Чому не можна одразу повертатися у звільнені села: "Мертвий населений пункт"

Навіть після двох місяців після деокупація населеного пункта у ньому небезпечно проживати. Щонайменше до нього можна повертатитися через півроку.

Про це розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді "Мадяр".

"Ви чуєте: звільнили те село, те село. Скажу вам річ із практичного досвіду - в тих звільнених селах поточне перебування неможливе. Коли вони - в зоні до 10-15 км від лінії фронту, на нашій території, ми вже випхали тих псів, але перебування там навіть військових - небезпечно. Вони безупинно луплять на фізичне знищення тих населених пунктів. Це називається "разобрать сєло", - пояснив він.

На думку військового, якщо село дуже зруйноване, його легше знести і збудувати нове.

"Поки не долетить до кожної конкретної хати, вони будуть лупити два місяці. Відстань дозволяє їм це робити, з відстані 20-30 км. Звільнене село - це ще мертвий населений пункт у найближчі півроку. А потім буде тяжкий шлях відновлення, і не факт, що всі піднімуться з того. Бо коли все зруйноване під нуль. то краще побудувати на новому місці, ніж на місці руїн", - підсумував він.

Як повідомляли раніше, ніч проти 29 липня у більшості областей України минула відносно спокійно. Ситуацію в регіонах станом на 29 липня, за даними обласних державних адміністрацій, читайте ТУТ.

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