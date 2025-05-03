Чому не вистачає людей на фронті: Чмут розповів про розпорошення ресурсів

Директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут

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Дефіцит людей на фронті, це не тільки питання їх фізичної кількості, а ще й проблема ефективного застосування наявних людських ресурсів.

Про це заявив директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю для LIGA.net.

«Кількості не вистачає, але це питання пов’язане з ефективністю застосування цих людей. Тому що коли дивишся по якійсь ділянці фронту, там на паперах людей овербагато. Кількість безпілотників, FPV, інших засобів — дуже багато всього. Приїжджаєш безпосередньо в батальйон, немає того рівня укомплектованості, боєздатності, який має бути. Чому? Бо воно все тонким шаром розпорошено на десятки різних організмів. Ми наплодили забагато різних організмів, які роблять подекуди абсолютно непритаманну їм роботу», — зазначив Чмут.

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Він додав, що в деяких випадках це йде на користь, тому що створює конкуренцію, і таку собі «козаччину», на якій трималася оборона України на початку війни. Але в інших випадках це призводить лише до розпорошення людського ресурсу і не переростає в ефективність чи стратегічну перевагу на полі бою.

«Наведу приклад. Держава створила Сили безпілотних систем. Неоднозначне ставлення до цього рішення, але окей, їх створили. Проходить рік, держава створює лінію дронів. Масштабує п’ять військових частин в окремі полки, бригади в складі Сухопутних військ. І отут питання: але ж ми створили СБС для того, щоб об’єднати безпілотні сили, а зараз дублюємо це. Для чого? Чи буде це ефективно? Чи має так бути? Чи треба було тоді створювати СБС?», — зауважив Чмут.

За його словами військове командування робить «багато хаотичних рухів», а в результаті всі процеси йдуть по колу.

«Спочатку ми радіємо одній реформі, потім радіємо скасуванню цієї реформи, ніби це нова реформа, потім повертаємося до першої реформи. І отак по колу рік за роком щось змінюємо, а суть не змінюється. Ресурс втрачається, ефективності не з’являється, але процес якийсь по колові відбувається», — сказав Тарас Чмут.

Нагадаємо, на думку комбрига 93-ї ОМБр «Холодний Яр», мобілізація з 18 років — неминуча. Рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення, але не виключено, що воно може бути запізнілим.