Чому не знищують залізничне сполучення Донецька з Росією: Жданов назвав причини збереження дороги до Ростова

Генштаб може ухвалити рішення щодо підриву залізниці за деяких умов.
Спроб підрива залізниці в Донецьку не було.
Військовий експерт Олег Жданов назвав причини зберігання сполучення із РФ.
"Я не чув про спроби підірвати залізницю в Донецьку, але питання полягає в тому, щоб дістати до цієї дороги. Коли буде така можливість, або коли буде робитися операція з контрнаступу та звільнення Донецька, тоді Генштаб і ухвалить рішення про підрив залізниці чи якогось мосту в районі Донецька для того, щоб запобігти сполученню з Ростовською областю РФ", - сказав Жданов.
За його словами, поки такої інформації немає.
"Тут два варіанти: або немає можливості, або немає потреби", - додав він.
Раніше Володимир Зеленський розповів, як Україна повертатиме Крим.
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