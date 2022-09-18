Чому не знищують залізничне сполучення Донецька з Росією: Жданов назвав причини збереження дороги до Ростова

Спроб підрива залізниці в Донецьку не було.

Військовий експерт Олег Жданов назвав причини зберігання сполучення із РФ.

"Я не чув про спроби підірвати залізницю в Донецьку, але питання полягає в тому, щоб дістати до цієї дороги. Коли буде така можливість, або коли буде робитися операція з контрнаступу та звільнення Донецька, тоді Генштаб і ухвалить рішення про підрив залізниці чи якогось мосту в районі Донецька для того, щоб запобігти сполученню з Ростовською областю РФ", - сказав Жданов.

За його словами, поки такої інформації немає.

"Тут два варіанти: або немає можливості, або немає потреби", - додав він.

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