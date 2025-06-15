Чому небо України стало менш захищеним, ніж раніше: пояснення військового

ППО / © ТСН

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Небо України стало менш захищеним, ніж раніше. Це пояснюється 5-ма причинами.

Про це повідомляє військовий із позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

Чому атаки відбиваються гірше

За словами «Османа», є декілька причин:

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1. Запаси ракет для систем типу Patriot, NASAMS, IRIS-T витрачаються набагато швидше, ніж поповнюються партнерами.

2. Росіяни навчилися ефективніше обходити ППО:

комбінують дрони та ракети;

запускають одночасно з різних напрямків;

запускають багато фальшивих цілей.

3. Системи ППО концентруються навколо великих міст та важливих інфраструктурних об’єктів, вимушено залишаючи оголеними багато повітряних зон.

4. Деякі країни штучно довго погоджують передачу, беручи дешеві російські ресурси взамін на затягування нам допомоги.

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«Інші — чекають політичного погодження від американців», — каже Бунятов.

5. Іранські дрони, модернізовані «Калібри», Х-101, Х-69 — все це стало більш доступним для росіян.

«У результаті бачимо щоденні масові атаки, смерть мирних жителів, зруйновані будинки та інфраструктурні об’єкти», — завершив Осман.

У ніч на 15 червня армія РФ атакувала 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 167 безпілотників та ракет.

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Під час повітряної атаки російські війська застосували «Шахеди», «Кинджали». «Іскандери» та «Калібри»

«За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені», — зазначили у ПС ЗСУ.