Чому немає анонсованих масованих ударів Росії по містах України: пояснили у розвідці

До Дня Незалежності Росія може масовано обстріляти Україну, але досі цього не зробила. Є дві причини, чому окупанти досі не влаштували масованих ракетних атак по містах України.

Це пов'язано із тим, що росіяни значно сповільнилися, а також виснажилися.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони, очільник Комітету з питань розвідки при президентові України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Стосовного того, чому немає цих "розрекламованих" в ЗМІ якихось ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу, і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази РФ. По-друге - це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо хоча вони є загарбниками, але вони також утомлюють себе. Справа в цьому", - сказав він.

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Як повідомлялося, на Дніпропетровщині ракета влучила в житловий будинок, під завалами діти (відео).

Нагадаємо, що в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "повітря-земля", ймовірно, Х-22 по Миргороду.

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