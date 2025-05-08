- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 551
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому неможливе перемир’я між Україною та Росією: в ISW назвали єдиний фактор
Аналітики зазначили, що бойові можливості Росії суттєво зменшились від 2022 року: зокрема, РФ не змогла утримати позиції на правому березі Дніпра, зазнала провалу у наступі на Київ та Одесу, а її війська перебувають у стані виснаження.
Спеціальний посланник США в Україні генерал у відставці Кіт Келлог 6 травня заявив, що головною перешкодою для встановлення миру залишається позиція Росії. За словами Келлога, президент РФ Володимир Путін відмовився підтримати ініціативу щодо 30-денного припинення вогню попри готовність України негайно підписати відповідну угоду.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
«Росія не виграє війну», — наголосив Келлог, зазначивши, що відмова Москви підтримати перемир’я — це стратегічна помилка.
За словами американського генерала, Україна погодилася на поновлюване всеохопне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі терміном щонайменше на 30 днів. Окрім того, Київ підтримує ідею створення демілітаризованої зони в 30 км — по 15 км від лінії фронту з обох сторін. Ця зона може контролюватися міжнародним спостережним механізмом.
Також Келлог повідомив, що члени міжнародної коаліції на чолі з Великою Британією та Францією готові розгорнути «сили припинення вогню» на західному березі Дніпра. Ці сили мають забезпечувати виконання домовленостей і моніторинг режиму тиші.
У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 7 травня, що «Росія не отримувала жодних українських пропозицій» щодо демілітаризованої зони. Проте, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), така реакція є черговою тактикою Москви для затягування перемовин.
Аналітики ISW вказують, що Росія, ймовірно, виступає проти будь-яких механізмів контролю за припиненням вогню, оскільки відсутність моніторингу дозволяє Кремлю використовувати інформаційні маніпуляції — як це вже було попередніми роками.
Триденне перемир’я від Путіна: що відомо
Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.
Водночас окупанти продовжують завдавати ударів по території України. У ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що пропозиція про припинення вогню на 30 діб залишається чинною, проте в Росії стверджують, що жодних таких заяв не чули.
Однак, за версією The Telegraph, Путін був вимушений оголосити перемир’я, адже президент США Дональд Трамп, схоже, почав розчаровуватися у своєму російському колезі. Проте у ЗСУ закликали не вірити росіянам, тому що вони неодноразово порушували свої обіцянки.