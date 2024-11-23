Чому нова російська ракета у Дніпрі не спричинила руйнувань: експерт BILD вказав невідомі подробиці

Нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру, могла бути тестовою версією ракет РС-26, у якій не було вибухівки.

Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке

Зазначається, що Рьопке вивчив різні відео атаки на завод "Південмаш" у Дніпрі. Саме тому аналітик вважає, що це була модифікація ракети РС-26 "Рубіж".

"Безліч камер спостереження зафіксували так звані суббоєприпаси, тобто РС-26 під час повернення до нижніх шарів атмосфери. Ці жахливі кадри показують, як із неба через хмари падають шість ракет. Особливість у тому, що це була підміна з такою самою масою і розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Це доводить, що це була пропагандистська і політична, а не військова акція. Усередині не було ні ядерного заряду, ні вибухівки", - заявляє Рьопке.

З його слів, збиток настільки незначний, бо ракета не мала вибухівки. Експерт пояснює: що вибухів не було видно, а лише "кінетичну енергію від падіння з висоти кількох сотень кілометрів".

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що зранку 21 листопада армія Росії вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж", а не "Орешніком".

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