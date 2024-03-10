Чому оборонні фортифікації для ЗСУ не будували 2023 року: Лиховій пояснив

Нові захисні споруди - це друга та третя лінії оборони, вони будуються на відстані не менш ніж 5 км від лінії бойового зіткнення.

Процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Торік Україна вела наступальну операцію і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд", - пояснив він.

За його словами, деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

“Ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з представниками механізованих бригад, які власне дають замовлення - що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості”, - уточнив Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що ці захисні споруди - це друга та третя лінії оборони, вони будуються механізовано, із застосуванням техніки, оскільки такі роботи можливі на відстані не менш ніж 5 км від лінії бойового зіткнення.

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області, де, за словами Дмитра Лиховія, вже є свої "зуби дракона", і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій.

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