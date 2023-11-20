Чому очільник Пентагону Остін прибув до Києва під час загострення ситуації на фронті: експерт пояснив

Основною метою візиту Остіна до Києва є узгодження потреб України під час контрнаступу.

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, прибув до Києва із візитом, бо "настають вирішальні місяці" війни.

Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, Остін свої візитом хотів показати, що, попри проблеми, пов'язані з виборами в США і потенціальною зміною підходу до України, Америка продовжить допомагати Україні.

"Основною метою візиту Остіна до Києва є узгодження наших потреб, поки Палата представників США розглядає бюджет на наступний рік. Настають вирішальні місяці, коли Україні й Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, потрібно показати себе на полі бою. Візит очільника Пентагону має дипломатичний характер", - вважає він.

На його думку, Остіну потрібно бути в контакті з керівництвом кожного напрямку ЗСУ та Міноборони.

"Також очільнику Пентагону необхідно провести особисті консультації. З Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою і плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму і подальшу стратегію ЗСУ", - зауважив Краєв.

Нагадаємо, 20 листопада до Києва із неоголошеним візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв надалі підтримути Україну.

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