Чому оголошення мобілізації в Росії і обмін командирів "Азову" відбулися в один день: версії Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав три версії, чому обмін командирів "Азовсталі" та оголошення мобілізації в РФ відбулись в один день.

На його думку, це сталось через те, що Путін справді хоче мирних переговорів.

Про це Арестович сказав розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У цій історії мене вразили дві речі: співвідношення та термін. Повертати полонених у день мобілізації. От Путін зранку оголошує мобілізацію ледь не зі закликами "вставай, країно велика на бій з нацизмом" і в той самий день він повертає тих самих "нацистів", яких створила російська пропаганда. Гіршого удару по мотивації мобілізованих не уявити", - зазначив Арестович.

Радник Офісу президента озвучив свої версії, чому так сталось.

"Тут є три версії. Перша - Путін більше не керує РФ, це робить хтось інший. У нас є питання, чи живий він взагалі. Друга - він китайський, американськи чи якийсь інший шпигун. Третя - мені це підказали в Ізраїлі. Мені так сказали, що Путін ж хоче миру, він пішов до Ердогана і водночас референдумами, мобілізацією підняв переговорні ставки. Ердоган йому сказав, а як він Україні пропонуватиме мир чи переговори, якщо він нам обіцяв допомогти звільнити захисників "Азовсталі", а що тепер? Потрібно повертати людей і президент Туреччини зможе дотримати слова. Бо Ердоган та Гутерріш були посередниками під час виходу з "Азовсталі". Але першого варіанту я теж не відкидаю. Виходить, що вони там взагалі нічого не "петрають", - сказав Арестович.

Нагадаємо, які наслідки для Росії матимуть повна мобілізація та погрози ядерним знищенням.

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