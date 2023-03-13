Чому окупантам так важливо захопити Бахмут та куди вони підуть після оточення міста – пояснення військового

Окупаційні війська зараз намагаються зосередити всі свої зусилля, аби прокласти "сухопутний коридор" між Росією та півостровом Крим, зробити цю смугу більш широкою. Саме тому Бахмут такий важливий для окупанта.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Якщо вони проривають нашу оборону в Бахмуті, вони зможуть з півночі рухатись у бік Бахмута, а з півдня, з Гуляй-Поля та Вугледара рухатись далі. Тобто зробити два потужних оточення наших військ. Ці плани не є таємницею, ворог сам про це говорив. Але якщо реалізувати ці плани не вдасться, вони не відмовляться від них. Їм просто буде потрібна пауза, щоб накопичити сили і знову спробувати це робити", - пояснив він.

За словами Гетьмана, щоб уникнути такого сценарія, українським військовим треба зупинити ворога на цих трьох головних напрямках атаки. ЗСУ також треба забезпечити необхідною кількістю снарядів.

"Він (Олексій Резніков - ред.) просив 250 тис. снарядів, але це на два тижні нормальних обстрілів, які нам потрібні. Тому міністр просив збільшити цю кількість щонайменше втричі. Тоді це дасть нам змогу нормально атакувати. По-друге, важка техніка, яку ми очікуємо, і все решта, що там потрібно. Це і набої до гармат, і броньовані машини, і засоби ППО", - резюмував експерт.

Нагадаємо, командувач сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що ситуація довкола Бахмута залишається складною. Російські штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста.

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