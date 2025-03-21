Чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз: відповідь військового

Активізація ворога на Запорізькому та низці інших напрямків у березні пов'язана з переговорним процесом щодо припинення вогню та закінчення війни. До того ж росіяни сподіваються, що їм вдасться зберегти контроль над окупованими українськими територіями та намагаються просуватись вперед.

Що відбувається на Запорізькому напрямку та чому саме зараз активізувався цей відтинок фронту, розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю для "Українського Радіо".

За словами Тимочка, останні події пов'язані з декількома факторами. Насамперед це контроль над Запорізькою АЕС, який, безумовно, є і буде одним з найважливіших питань на будь-яких переговорах щодо припинення вогню чи закінчення війни.

"Щойно політична увага привертається до певного регіону України, противник одразу намагається демонструвати свою активність і спроможність проводити додаткові операції. І якщо ми дивимося на Запорізький напрямок, то там зразу впадає в очі той факт, що противник намагається використати вже апробовану тактику руху вздовж річищ. Зокрема, вздовж узбережжя Дніпра рухатись умовно в бік Запоріжжя. Чому умовно? Бо до Запоріжжя дуже далеко, бойові дії там більше відбувається в районі Роботиного, або біля Оріхівського напрямку, Гуляйпільського, Новопавлівського. Це ті регіони, де противник розраховує все-таки змусити нас перекинути резерви з тої ж Курщини чи не дати нам можливість залучити свої тилові резерви, скажімо, на ту ж саму Курщину і ми мусили тримати достатньо велику кількість військ на Запорізькому напрямку", – пояснив військовий.

Він додав, що така ситуація склалася досить давно, і "така сама історія" була й на Херсонському напрямку.

"Тобто противник намагається постійно по всій лінії фронту так чи інакше активізуватися для того, щоб створювати навіть на політичній арені враження, що вони наступають абсолютно по всіх напрямках. З іншого боку розуміємо, що на місцях військове командування теж мусить показувати якусь роботу. Тому Запорізький напрямок зараз один з таких... Я не скажу, що там різко збільшилась кількість бойових дій, але вони мають тенденцію до збільшення інтенсивності", – зазначив Тимочко.

Другий момент, на думку голови Ради резервістів, має не менш важливе значення, адже йдеться про наказ Путіна повернути контроль над раніше окупованими українськими територіями, з яких Сили оборони вибили окупантів.

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"І ще один цікавий момент: збройні сили знищили на стратегічну глибину противника системи радіоелектронної боротьби, зокрема в Криму. І росіяни ймовірно вирішили, якщо ми знищуємо їхню стратегічну глибину, їхні системи ППО, то ми потенційно можемо планувати на якомусь з напрямків наступ. І вирішили проводити контрзаходи. Хоча я думаю, що знищення систем ППО противника – це системні операції ГУР та СБУ з військовим якимось плануванням, які не прив'язані до підготовки якихось наступальних операцій з боку України. Але противник побоюється цього й активізує бойові дії на Запорізькому напрямку", – припустив Тимочко.

Він підкреслив, що дії росіян на Запорізькому напрямку – це насамперед "спроба вирішити низку політичних питань на переговорній арені".

"Зокрема, щодо можливого відходу, наприклад, з району Енергодара. Вони це розуміють. І ми теж маємо розуміти, що зараз вся лінія фронту, вся активність бойових дій в Україні достатньо сильно прив'язана до переговорного процесу щодо припинення вогню чи потенційних майбутніх переговорів. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що попри усі відмови України розглядати питання якихось територіальних поступок, противник все одно сподівається, що йому вдасться зберегти якийсь певний контроль за українськими територіями. Тому вони зараз намагаються максимально наростити контроль територій, щоб потім мати можливість обґрунтовувати свої претензії та мати поле для маневру. Власне, в такому форматі ми й маємо сприймати зараз інтенсивність наступальних дій противника", – сказав військовий.

Нагадаємо, російська армія активізувалася у Запорізькій області. Втім, інтенсивність боїв свідчить, що це не є генеральним напрямком. У Херсонській області ситуація ще менш динамічна.

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