Чому окупанти б'ють балістикою пізно вночі: пояснення Повітряних сил

У ніч на середу, 13 грудня, окупанти вдруге за три доби атакували Київ балістичними ракетами.

Детальніше про підступні удари ворога розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV.

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"Два типи ракет, які можуть бути, – це Іскандер-М або С-400, що летять балістичною траєкторією. Чому С-400, а не С-300? Тому що С-400 має більшу дальність застосування саме по балістичній траєкторії. Тому саме ці два комплекси.

Думаю, що Іскандер, найімовірніше, та можливе і подвійне використання і тих ракет, і тих, як це було під час минулих атак по столиці", – розповів Ігнат.

За його словами, окупанти запускали ракети глибокої ночі – цього разу о третій годині, попереднього о 4 ранку. Таким чином росіяни намагалися зненацька застати українців, які відпочивають, можливо, не готові до якихось дій з активного захисту.

"Але застати [незібраними] протиповітряну оборону, а саме зенітно-ракетні комплекси Повітряних сил Повітряного командування Центр, вони не змогли. Маємо такі результати: 10 з 10-ти як балістичних ракет, так і 10 з 10-ти Шахедів", – запевнив речник Повітряних сил.

Проте він попередив, що навіть у разі успішної роботи української ППО все одно потрібно берегти себе, адже "це уламки, які летять вниз".

Нагадаємо, що цієї ночі Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік.

Внаслідок удару у столиці були пошкоджені будинки, авто, спалахнули пожежі і постраждали понад 50 людей.

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