Чому окупанти бояться морських дронів "Малюк": пояснення генерал-майора СБУ

Служба безпеки України успішно вразила чимало російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby ("Морський малюк"). Тепер окупанти бояться морских дронів, тому що їм важко протидіяти.

Про це заявив ексзаступник очільника СБУ Віктор Ягун в етері телемарафону.

"Вони намагалися закрити спеціальними сітками, бонами вхід до бухти Севастополя. Вони намагалися створити спеціальні антидиверсійні групи, які будуть розстрілювати ці дрони. Але на кожну дію є протидія. Дрони зроблені таким чином, що вони мають стелс-технологію, і дуже важко визначаються радарами. Вони спеціально пофарбовані таким чином, що їх важко визначити в морі, тим більше, якщо є 1-2 бали морська хвиля. Їх важко ідентифікувати, тому що вони, як правило, використовуються вночі. Є дуже багато моментів, яким важко протидіяти. Це технологія, з якою зіткнулися і наші союзники в Ірані. Іранські ВМС так само почали використовувати цю москітну технологію проти великих кораблів США, і Сполучені Штати були вимушені фактично самоусунутися з Перської затоки", - сказав він.

Атаки Sea Baby: які кораблі РФ були пошкоджені

У пресцентрі СБУ повідомили, що в жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмирал Макаров".

Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр" і вважався флагманом російського флоту після затоплення крейсера "Москва".

А вже 2023 року дрони Sea Baby вразили:

ракетоносії "Самум" і "Павел Державин";

нафтовий танкер SIG;

десантний корабель "Оленегорский горняк";

великий військовий буксир "Николай Муру";

розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Нещодавно у Військово-морських силах ЗСУ озвучили кількість знищених та пошкоджених російських кораблів від початку повномасштабної війни. Так, Чорноморський флот РФ уже втратив 15 кораблів, ще 12 зазнали серйозних пошкоджень.

Операції здійснюють не лише дронами Sea Baby, а й іншими надводними безпілотними катерами.

"Морський малюк". Що відомо про дрон - читайте у новині.

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