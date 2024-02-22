Чому окупанти бояться розширення плацдарму ЗСУ у Кринках: пояснили у Сухопутних військах

Плацдарм ЗСУ у Кринках, що на лівому березі Херсонської області, становить неабияку загрозу для російської армії та сковує її дії, тому окупанти так хочуть "зачистити" цю територію.

Про це сказав 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, через український плацдарм росіяни мають ускладнення логістики. Як він пояснив, російські загарбники здійснюють постачання на лівобережжя Херсонщини по материковій території України, а це - найдовше логістичне плече.

"Доїхати до лівого берега Дніпра, з урахуванням контруражень наших військ, це теж такий собі квест для окупантів. Насправді не так все легко постачати", - сказав він.

Тимченко додав, що другим шляхом постачання для росіян у Херсонську область логістики є Крим, однак там теж знищено водні переправи, а російський флот перебуває під постійними атаками України.

Водночас він наголосив, що Кринки – надзвичайно важливий плацдарм для України. За можливості ЗСУ розширюватимуть, щоб це дало змогу без великих загроз перекинути важку бронетехніку, перевезти артилерію та налагодити постачання водним способом, чи за допомогою інженерних пристосувань, чи навіть з використання барж.

"Чи це відбудеться? Звичайно, бо територія утримується росіянами. Якщо постане питання розширяти Херсонський напрямок, чи потенційно наші війська будуть мати спроможність, звісно, це буде використано. Водночас для ворога це становить загрозу", - зазначив Тимочко.

Нагадаємо, РФ стверджує про захоплення плацдарму на лівому березі. У Генштабі прокоментували заяви росіян.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber