Чому окупанти досі не евакуювали військову техніку з Криму – пояснення експерта

На території тимчасово окупованого Криму нарахували 10 аеродромів та 2 авіазаводи, які працюють. На кожному з них є склади з боєприпасами та ємності з паливом.

Нещодавно журналісти разом з військовими експертами проаналізували супутникові знімки Кримського півострову за листопад цього року та виявили 10 діючих аеродромів та два авіазавода. Росіяни все ще тримають велику кількість військової техніки у Криму попри те, що Збройні сили України можуть знищити її.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону пояснив, що в Криму базується та техніка, яку росіяни можуть використовувати проти України саме через невелику відстань. Тому Росія продовжує тримати велику кількість військової техніки у Криму, оскільки у неї немає ще одного великого плацдарму для її переміщення.

"Тому що штурмова авіація, зокрема малої дальності дії для прикриття фронту, для ударів, вона передбачає невелику зону досяжності. І от кримський плацдарм і донедавна летовище на окупованій Херсонщині, є такими. Проте тепер вони не можуть там розміщувати літаки. Донедавна це також Запоріжжя, район Бердянська. Зараз вони звідти просто не встигають перекидати і підготувати інфраструктуру, тому що разом з літаком йде досить велика інфраструктура його обслуговування, заправки, укомплектування. І саме Крим був підготовлений під ці цілі", - пояснив він.

Сергій Кузан також розповів, що у росіян немає іншого виходу, тобто вони саме в Криму сконцентрували найбільшу кількість систем протиповітряної оборони.

"Тобто вся політика Російської Федерації протягом, як мінімум, останніх років вона якраз базувалась на тому, щоб перетворити Крим на неприступну фортецю і туди були завезені абсолютно всі комплексних різних видів дальності – і середньої, і малої, і великої. Тобто всі ці ракети і зенітно-ракетні системи, вони були призначені для прикриття величезної кількості військових аеродромів. І саме цією авіаносною групою, яка базувалась в Криму, росіяни збирались погрожувати не лише Україні, але і в цілому Східній Європі. Тобто одна авіація була в Криму, інші ж літаки вони розташували на території Білорусі. І от сьогодні Україна знищує те, що Росія фактично будувала роками, і власне заради чого вона захоплювала Крим", - зазначив він.

Експерт наголосив, що Україна показала, що вона ефективно знищує російські кораблі, які базувались на території півострову і тепер ми частіше чуємо про удари по литовищах РФ.

Ситуація в Криму

У суботу, 10 грудня, в смт Радянське спалахнула масштабна пожежа в будівлі, де розмістили мобілізованих на війну проти України росіян. За різними даними, в будівлі були розміщені від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян.

Згодом підпільний рух "АТЕШ" у тимчасово окупованому Криму взяв на себе відповідальність за підпал казарм з російськими військовими.

У понеділок, 5 грудня, одразу на двох російських аеродромах пролунали вибухи. Зокрема, на авіабазі "Енгельс" в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95 та загинуло чотири російських окупантів.

На аеродромі "Дягілєво" Рязанської області пошкоджень зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. У російських ЗМІ заявили, що по російським авіабазам вдарили ЗСУ. Водночас українська розвідка заявила, що лише Росія відповідальна за вибухи на своїх аеродромах.

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