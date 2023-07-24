Чому окупанти кинули свої значні сили на Куп'янський напрямок: неочікувана відповідь експерта

На Купʼянському напрямку росіяни намагаються відкинути наші війська за річку Оскіл, аби вибудувати оборону по лівому березі цієї річки.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в етері "Еспресо".

Він нагадав, що на Купʼянському напрямку зосереджено до 100 тис. росіян.

"Також вони намагаються вибити наші підрозділи з території Луганської області. Йдеться про наший плацдарм в районі Білогорівки. Таким чином вони намагаються створити умови для наступу у бік Словʼянська та Краматорська. Чи вдасться їм це, питання дискусійне. Оскільки наші Сили оборони там так само активно протидіють противнику. Росіяни зазнають втрат, але бої тривають дуже важкі", - додав він.

Нагадаємо, у Міністертсві оборони України повідомили, що Сили оборони просунулись до 1,4 км на Бердянському напрямку. Що відбувається на інших напрямках - читайте ТУТ.