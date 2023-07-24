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Чому окупанти кинули свої значні сили на Куп'янський напрямок: неочікувана відповідь експерта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чому окупанти кинули свої значні сили на Куп'янський напрямок: неочікувана відповідь експерта

Російська війська активізувалися на Куп'янському напрямку / Фото: Associated Press

На Купʼянському напрямку зосереджено до 100 тис. росіян. 

На Купʼянському напрямку росіяни намагаються відкинути наші війська за річку Оскіл, аби вибудувати оборону по лівому березі цієї річки. 

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в етері "Еспресо".

Він нагадав, що на Купʼянському напрямку зосереджено до 100 тис. росіян.

"Також вони намагаються вибити наші підрозділи з території Луганської області. Йдеться про наший плацдарм в районі Білогорівки. Таким чином вони намагаються створити умови для наступу у бік Словʼянська та Краматорська. Чи вдасться їм це, питання дискусійне. Оскільки наші Сили оборони там так само активно протидіють противнику. Росіяни зазнають втрат, але бої тривають дуже важкі", - додав він.

Нагадаємо, у Міністертсві оборони України повідомили, що Сили оборони просунулись до 1,4 км на Бердянському напрямку. Що відбувається на інших напрямках - читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог намагається влаштувати потужний наступ на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
1332
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