Чому окупанти почали активно обстрілювати Нікополь: в ОК "Південь" пояснили

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, це, ймовірно, пов'язано з тим, що ворог облаштував собі нову вогневу позицію, що дозволяє йому бити по місту.

Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Скоріш за все вони (росіяни - ред.) облаштували собі вогневу позицію, яка поки що не вражена і може завдавати шкоди. Це психологічний тиск на те, що на іншому березі, де немає фізичної присутності, ворог імітує контроль над ситуацією. Тобто, масований обстріл іншого берега створює враження, що скоро вони просунуться туди, але це суто психологічний тиск і намагання зімітувати свою потужність", - пояснила Гуменюк.

При цьому очільниці пресцентру Сил оборони півдня переконана, що росіяни не зможуть зайти до міста.

"Думаю, що ми зуміємо протиставити окупантам таку силу, яка переконає їх в тому, що напрямок (ворога - ред.) зворотній", - сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з "Градів" по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

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