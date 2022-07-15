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Чому окупанти почали використовувати ЗРК С-300 по наземних цілях: відповідь експерта

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Чому окупанти почали використовувати ЗРК С-300 по наземних цілях: відповідь експерта

Фото: commons.wikimedia.org

Армія РФ розширила "географію" використання зенітних ракетних комплексів С-300 для ударів по українських містах.

Окупанти в Україні використовують зенітно-ракетні комплекси С-300 для ударів по наземних цілях. Таке використання зенітних ракет неефективне, тому що ці ракети несуть невелике бойове навантаження і призначені для ураження літаків.

Про це заявив військовий експерт Сергій Жданов.

"2018 року у Російській Федерації були проведені випробування, вони на цю систему встановлюють GPS-навігатори і за рахунок цієї системи вона знаходить ціль, яка розташовується на землі – ракета влучає. Однак сильних руйнувань вона не може завдати  за рахунок особливості заряду, але кількість уламків під час вибуху цієї ракети просто шалена. Тому вони її дійсно застосовують", - сказав він.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що у росіян закінчуються ракети класу "земля-земля" або не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет "повітря-повітря".

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