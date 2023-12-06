Чому окупанти саме зараз штурмують Авдіївку – військовий експерт пояснив логіку ворога

Військовий експерт та аналітик Андрій Харук пояснив, що окупаційна армія Росії намагається взяти штурмом Авдіївку не лише через політичні завдання Кремля.

Про це експерт сказав у коментарі "24 Каналу".

Як зазначив Харук, російські окупанти сподіваються, якщо їм вдасться зламати цей найбільш укріплений пункт, вивести його із загальної лінії оборони, то далі вони зможуть легше просуватися.

"Для того, щоб це зробити, окупанти використовують інструменти, які, на їхню думку, виправдали себе у Бахмуті. На початку жовтня росіяни намагалися штурмувати Авдіївку, як колись Вугледар, тобто кидали дуже багато бронетехніки. Але потім перейшли до перевірених дій – штурмів малими групами піхоти при підтримці артилерії. Також масово скидають керовані авіаційні бомби. Метр за метром вони намагаються витісняти нас з позицій. Фактично маємо війну в стилі Першої світової – це війна піхоти та артилерії", – зауважив експерт.

За його словами, у окупантів також є прагматична ціль – відкинути українські позиції далі від Донецька, щоб артилерія ЗСУ не могла обстрілювати там різні військові об'єкти.

Крім цього, окупанти прагнуть у стратегічному сенсі переламати перебіг бойових дій на сході. Але це завдання вони ніяк не можуть вирішити.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ контратакували на півночі від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили відступити російських загарбників.

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