Чому окупанти штурмують маленьке село на Харківщині: у ЗСУ пояснили

Фітьо наголосив, що це село важко контролювати через його розташування.

Окупаційні війська хочуть захопити Табаївку Харківської області, аби показати своєму диктаторові Путіну та росіянам хоч якусь "перемогу".

Про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у понеділок, 30 січня.

" Чим ближче вибори в "Лаптєстані", потрібно подавати кремлівському правителю будь-які перемоги, щоб це подати через телевізор для своїх громадян. На превеликий жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником, тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили всього 45 людей, Табаївка - ще менший населений пункт. Це вони в інформаційному полі продають своєму суспільству як "взяття Берліна". Тому будь-яка перемога, яка має адміністративну назву - для них щось неймовірне", - зазначив він.

Фітьо наголосив, що це село важко контролювати через його розташування, яке розміщене у низині та у болотистій місцевості.

Він вкотре спростував чутки про "взяття" окупантами Табаївки. За його словами, там зараз тривають бої. Ворог зазнає втрат як у живій силі, так у техніці.

"Табаївку ворог не захопив, біля Табаївки тривають бої. Наші захисники намагаються витіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. Тому всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села, не відповідають дійсності. Там тривають бої. Вчора ворог там зазнав втрат, багато поранених, знищена і підбита техніка", - наголосив він.

Нагадаємо, 29 січня у ЗСУ відреагували на інформацію про "захоплення" Табаївки на Харківщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.