Чому окупанти в Україні запроваджують затяжну комендантську годину: названо дві причини

В окремих населених пунктах комендантська година триватиме від 7 до 10 діб

Російські окупанти запроваджують у підконтрольних районах Херсонської і Запорізької областей цілодобову комендантську годину на кілька діб. Таке рішення може пояснюватися двома причинами.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Снєгирьов припустив, що в регіоні відбувається активізація місцевого руху спротиву і відповідно Сил спецоперацій України.

"Давайте подивимося на статистику ураження цілей в тих районах, де оголошена цілодобова комендантська година. Крім безпосередньо нанесення вогневого ураження ми раз по разу чуємо про ліквідацію колаборантів, підрив автомобілів, обстріли. Мовиться про те, що окупанти таким чином проводять так звані контрдиверсійні і контртерористичні заходи з метою унеможливлення подальшого витоку інформації щодо характеру переміщення колон, місць базування, і основне - місць накопичення БК і важкої бронетехніки, тобто потенційних цілей Збройних сил України. Це основне, чому вони проводять подібні заходи", - пояснив він.

Утім, експерт не виключив сценарію, коли населення окупованих територій буде використане в якості живого щита, щоб унеможливити контрнаступ Збройних сил України і нанесення вогневого ураження по місцях накопичення.

"Госпіталі розміщують виключно в цивільних структурах. Це міські лікарні, пологові будинки. Техніка розміщується безпосередньо поблизу житлових районів. Тактика живого щита... Тут варто розглядати обидва варіанти. Але обидва варіанти свідчать про невпевненість представників окупаційної адміністрації", - каже Снєгирьов.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, що Росія вводить затяжну комендантську годину на тимчасово окупованій території України, щоб послабити рух опору.

Як розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, в окремих окупованих населених пунктах комендантська година триватиме від 7 до 10 діб. За словами Гуменюк, це може бути обумовлено тим, що росіяни дуже хвилюються через потужність українського руху опору.

Зокрема, у Василівці Запорізької області окупанти ввели цілодобову комендантську годину, яка триватиме від 28 грудня цього року до 4 січня 2023-го.

Працівникам екстрених служб видадуть спеціальні перепустки. Натомісь іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися у населеному пункті.

Читайте також: