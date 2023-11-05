Чому окупанти влаштували в Авдіївці "другий Бахмут": Євген Дикий відповів

Для росіян з військової точки зору Авдіївка - це "кістка в горлі".

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що ситуація, яка зараз розгортається в Авдіївці має політичний характер.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, з військової точки зору, втрати, які вони несуть зараз при штурмі Авдіївки, абсолютно невиправдані.

"Це суїцидальні "м'ясні штурми", "Бахмут на мінімалках" - спроба повторити дуже умовний бахмутський "успіх". Місто вони зайняли, але за 10 місяців і ціною величезних жертв. Але тоді в них було лише в'язнів з ГУЛАГу 50 тисяч, не рахуючи регулярних армійських частин. Наразі під Авдіївкою такого нема, а спроби йдуть", - розповів Дикий.

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Він продовжує, що для росіян з військової точки зору Авдіївка - це "кістка в горлі".

"В контексті цієї кампанії росіянам вкрай важливо показати, що вони не просто в глухій обороні, а і досі здатні щось брати. Вони спершу спробували Лиман та куп'янськ, але зуби обламали. Мені здається, тут політичних міркувань набагато більше, ніж військових", - додав він.

Яка ситуація в Авдіївці зараз

На фронті протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, Армія Російської Федерації не залишає спроб оточити Авдіївку Донецької області.

Російські окупаційні війська 4 листопада продовжили наступ у районі Авдіївки. Тим часом українські військові контратакують у відповідь.

За останні три тижні Росія, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки на Донбасі.

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