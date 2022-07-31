Чому окупанти заходять на правий берег Дніпра на Херсонщині - відповідь військового експерта

Генштаб оцінює ситуацію на півдні, і тому поки не ухвалює рішень про повне знищення мостових переходів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що переправлення російських солдатів на правий берег Дніпра на Херсонщині, пояснюється тим, що Генштаб повністю контролює ситуацію і поки не ухвалює рішень про повне знищення мостових переходів.

Про це 31 липня він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Якщо Генеральний Штаб не ухвалює рішень про повне знищення мостових переходів, для того, щоб убезпечити, або унеможливити перекидання російських військ через Дніпро, то за задумом Генштабу ці війська мають переправитися на правий берег. Судячи з того, що "ворота відчинені" – мости діють, ми не завдаємо вогневих ударів, отже, так треба", - сказав він.

Нагадаємо, Жданов проаналізував, чому ЗСУ не знищують мости та понтонні переправи.

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