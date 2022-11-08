Чому окупанти заманюють ЗСУ у Херсон та до чого тут Чеченська війна: пояснення експерта

Черник переконаний, що перелам у війні може бути лише навесні.

Повідомлення російських окупантів, що вони відходять з міста, – повна брехня, подібна до тієї, що вони колись застосували в Чечні.

Як відбуватиметься деокупація Херсона, розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Росіяни беруть приклад зі своїх ворогів у Грозному

Черник підтримує поширену у ЗМІ версію, що росіяни навмисне розповсюджують інформацію про нібито відступ з Херсона, щоб заманити ЗСУ у пастку.

"Згадаємо історичні паралелі: у подібній пастці були самі росіяни у січні 1995 року, коли штурмували Грозний. Тоді чеченці створили ілюзію, що вивели свої війська з міст, прибрали блокпости. І чотири російські ударні колони дійсно зайшли у центр Грозного і навіть взяли палац Джохара Дудаєва. Але з усіх боків невеликими групами їх оточили і знищили. Втрати особового складу і техніки були велетенські", – розповів експерт.

Херсон – це пастка

На його думку, зараз у Херсоні відбувається подібний обман, тільки зі сторони РФ.

"Війна – це шлях обману. Росіяни намагаються згенерувати саме таку операцію", – каже Черник.

Він радить ЗСУ брати Херсон в облогу.

"Тактика "тисячі порізів" вибрана абсолютно правильно – розбивання їхніх ланцюжків логістики, перш за все боєприпасів, а потім і продовольства. Воює не танк і гармата, а людина. Рано чи пізно це угруповання буде виснажене і або взяте до полону, або знищене", – зазначив експерт.

Бій за Херсон

Черник певен, що бій за Херсон противник все таки дасть. Він пояснив, що звільнення Херсона дозволить ЗСУ контролювати весь Південь і перекрити росіянам логістику.

"Як тільки Херсон буде деокупований, наша далекобійна артилерія зможе досягати мало не до Чонгару. А це вже удар по всьому логістичному угрупованню РФ на півдні. І це угруповання може задихнутися", – говорить експерт.

Що буде потім

На думку Черника, у суто воєнному класичному розумінні у росіяе уже немає жодного козиря в рукавах.

"У них залишився лише так званий ядерний кийок, яким вони махають. Більше нічого в них немає", - сказав експерт.

Він переконаний, що перелам у війні може бути лише навесні. Проте не виключено, що все може обсипатися й за один день.

Контрнаступ на півдні: яка ситуація на Херсонщині

3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор. Українська сторона попередила, що це може бути провокація РФ і окупанти навмисне зняли свою "ганчірку".

У самому Херсоні окупанти перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже в листопаді.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко певен, що зробити такий "трюк" росіянам не вдасться.